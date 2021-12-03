СК сообщил подробности гибели пятилетней девочки в Свердловской области

СК сообщил подробности гибели пятилетней девочки в Свердловской области
СК сообщил подробности гибели пятилетней девочки в Свердловской области
Сегодня, 16:00ПроисшествияФото: 1MI
Следственный комитет по Свердловской области рассказал детали доследственной проверки гибели девочки в селе Светлое.

Трагедия произошла вечером первого декабря этого года. По предварительным данным, пятилетний ребенок, играя в своей комнате, сломала розетку и коснулась руками оголенной проводки. От удара электричеством девочка погибла на месте. Обнаружила дочь в бессознательном состоянии мать, пришедшая с работы пол-одиннадцатого вечера. Отец все это время находился дома, но, по словам женщины, спал в соседней комнате, будучи в нетрезвом виде.

В данный момент следователи выясняют все подробности случившейся трагедии, также будет проведена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти ребенка, сообщили в пресс-службе областного Следкома и ГУ МВД по Свердловской области.

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