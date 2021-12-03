Следователи зашли в тупик в раскрытии дела об убийстве 34-летнего жителя Каменска

Следователи зашли в тупик в раскрытии дела об убийстве 34-летнего жителя Каменска
Следователи зашли в тупик в раскрытии дела об убийстве 34-летнего жителя Каменска
Сегодня, 13:21ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
СК обратился за помощью к свердловчанам – раскрытие дела об убийстве 34-летнего жителя Каменска-Уральского Александра Еремина зашло в тупик.

Особо тяжкое преступление было совершено неустановленной личностью в ночь на 25 июля 2020 года на территории Байновского сада Каменска-Уральского. Именно там спустя сутки было обнаружено тело 34-летнего местного жителя Александра Еремина со следами насильственной смерти, сообщает издание KU66.

Следователи просят всех, кто владеет какой-либо информацией о передвижениях погибшего, а также о тех, с кем Александр встречался в тот день, сообщить об этом в правоохранительные органы.

Конфиденциальность гарантируют.

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