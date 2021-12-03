Заключенный объявил голодовку ради встречи с прокурором в колонии под Нижним Тагилом

Заключенный объявил голодовку ради встречи с прокурором в колонии под Нижним Тагилом
Заключенный объявил голодовку ради встречи с прокурором в колонии под Нижним Тагилом
Сегодня, 22:54ПроисшествияФото: 1MI
В колонии-поселении № 54, расположенной в Новой Ляле под Нижним Тагилом, один из заключенных ради встречи с прокурором начал голодать.

По словам знакомого с ситуацией источника, 41-летний мужчина отказался от пищи 26 ноября, а спустя три дня сообщил, что перестает пить воду. Факт инцидента подтвердили в пресс-службе ГУФСИН. Однако там заявили, что перестать есть уралец решил лишь 29 ноября. Он получил 17,5 лет заключения за убийство и хищение.

В этот же день мужчина составил письменное заявление, которое приняли. Прокуратура в курсе голодающего. Теперь одна из служб ГУФСИН проведет проверку. Также в службе ведомства сообщили, что 3 декабря осужденный прекратил голодать, сообщает Е1.

Начиная с первого дня, за ним наблюдают врачи и психологи, поэтому состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Обстановка в ИК также стабильная.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
прокуратурановая ляляГУФСИНголодовкаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы