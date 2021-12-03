Заключенный объявил голодовку ради встречи с прокурором в колонии под Нижним Тагилом

В колонии-поселении № 54, расположенной в Новой Ляле под Нижним Тагилом, один из заключенных ради встречи с прокурором начал голодать.

По словам знакомого с ситуацией источника, 41-летний мужчина отказался от пищи 26 ноября, а спустя три дня сообщил, что перестает пить воду. Факт инцидента подтвердили в пресс-службе ГУФСИН. Однако там заявили, что перестать есть уралец решил лишь 29 ноября. Он получил 17,5 лет заключения за убийство и хищение. В этот же день мужчина составил письменное заявление, которое приняли. Прокуратура в курсе голодающего. Теперь одна из служб ГУФСИН проведет проверку. Также в службе ведомства сообщили, что 3 декабря осужденный прекратил голодать, сообщает Е1. Начиная с первого дня, за ним наблюдают врачи и психологи, поэтому состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Обстановка в ИК также стабильная.

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