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С начала года в ДТП на свердловских дорогах погибли 7 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С начала года в ДТП на свердловских дорогах погибли 7 человек

4 января 2012, 09:57Происшествия
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