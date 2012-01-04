С начала года в ДТП на свердловских дорогах погибли 7 человек

1 января в 14:10 на 33 км. автодороги Арамиль-Андреевка водительавтомашины Ваз-21093, мужчина 1988 г.р., не выбрал безопасную скоростьдвижения, не справился с управлением, выехал на полосу встречногодвижения и допустил столкновение с автомашиной Лада-11170.

Врезультате ДТП водитель Ваз-21093 получил травмы, его пассажиры, мужчина1986 г.р. и женщина 1985 г.р., скончались на месте. Водитель и пассажирЛады получили переломы и ушибы.

В Екатеринбурге на ул.Латвийская пьяный водитель Рено-Меган не выбрал безопасную скоростьдвижения, выехал на тротуар и насмерть сбил пешехода, пожилую женщину.

2января на трассе Талица – Бутка водитель ВАЗ-21103 допустил наезд навышедшего на проезжую часть перед близко идущим автомобилем пешехода. Врезультате ДТП пешеход скончался на месте.

2 января на 21 кмдороги Сухой Лог – Камышлов водитель ВАЗ-2109 выехала на полосувстречного движения и совершила столкновение с другим ВАЗ-2109 подуправлением женщины 1980 года рождения. В результате ДТП водительпервого автомобиля и пассажиры скончались на месте аварии. Все погибшиене были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель второй «девятки» получила ушибы головы и колена, также пострадали ее пассажиры.