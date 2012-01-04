В Нижнем Тагиле пьяный водитель «Хендэ-Солярис» выехал на встречку
4 января 2012, 10:54Происшествия
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ДТП произошло 1 января в 07.50 на улице Металлургов, 18.
Водитель автомашины «Хендэ-Солярис», мужчина 1976 г.р., находясь всостоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения идопустил столкновение с автомашиной ВАЗ-21140 под управлением мужчины1990 г.р.
В результате ДТП водитель ВАЗ-21140 и пассажирка 1989 г.р. получили ушибы и ссадины.
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