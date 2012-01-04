В Нижнем Тагиле пьяный водитель «Хендэ-Солярис» выехал на встречку

Водитель автомашины «Хендэ-Солярис», мужчина 1976 г.р., находясь всостоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения идопустил столкновение с автомашиной ВАЗ-21140 под управлением мужчины1990 г.р.