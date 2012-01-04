В Нижнем Тагиле с 30 декабря в ДТП пострадал 21 человек

Кроме того, сотрудники ДПС выявили 22 случая управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, 8 водителей управляли автомобилем без прав.

30 декабря в 17.30 водитель автомобиля КАМАЗ, мужчина 1957 г.р., следуяпо ул. Индустриальная, на пересечении с ул. Балакинская допустилстолкновение с автомобилем УАЗ-396259, водитель – мужчина 1958 г.р.. В результате ДТП водитель и пассажир УАЗа получили ушибы.

Предварительная причина ДТП – несоблюдение очередности проезда.

В 18.20 водитель автомобиля КИА, мужчина 1978 г.р., следуя поул.Металлургов, на пересечении с подъездной дорогой к НТЗМК допустилнаезд на стоящий автомобиль ВАЗ-21093, водитель - мужчина 1989 г.р. ,после чего столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, водитель - мужчина 1984г.р.. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры ВАЗ-2114 получилиушибы.

Предварительная причина ДТП – несоответствие скорости конкретным условиям.

В12.10 водитель автомобиля «ДЭУ», женщина 1976 г.р., у дома №17 поВосточному шоссе допустила столкновение с автомобилем «Ниссан», водитель– мужчина 1973 г.р.. После чего «Ниссан» столкнулся с тремя автомобилями: ГАЗ-322132, ГАЗ-31105 и ВАЗ-2121.

В результате ДТП водительавтомобиля «Ниссан»и пассажир ГАЗ-31105 получили ушибы.

Предварительная причина ДТП – несоблюдение очередности проезда.

2 ДТП произошли на трассе Нижний Тагил – Усть-Утка.

31декабря в 08.40 водитель автомобиля ВАЗ-21099, мужчина1979 г.р.,следуя по автодороге Нижний Тагил - Усть-Утка со стороны п. Уралец всторону Нижнего Тагила, на 26км 550м допустил столкновение с автомобилемВАЗ-2107, водитель – мужчина 1986 г.р., следующим во встречномнаправлении.

В результате ДТП пострадали 3 человека, в том числеребенок. Водитель «семерки» с диагнозом: перелом левой ключицы –госпитализирован в ЦГБ №3.

Водитель автомобиля ВАЗ-21099госпитализирован с диагнозом: закрытый перелом правой голени. ПассажирВАЗ-21099, девочка 2000 г.р., направлена в стационар с диагнозом:закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.

2 января в 17.30 водитель автомобиля «Чери», мужчина 1963 г. р., наавтодороге Нижний Тагил - Усть-Утка, на 25 км 200м допустил выезд наполосу встречного движения и столкновение с автомобилем «Тойота-Карина»,водитель – мужчина 1990 г.р.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Чери» и «Тойота», женщины 1956 и 1990 г.р.

Предварительная причина ДТП – несоответствие скорости конкретным условиям.