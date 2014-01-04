В Нижнем Тагиле пожар: госпитализирован мужчина
Вчерашним вечером, 3 января в 18:02 в дежурную часть поступил звонок. Горела квартира на втором этаже по адресу: улица Гагарина, 25.
Несмотря на то, что площадь пожара была небольшой - 1 квадратный метр - сильно отравился продуктами горения житель квартиры, мужчина 1956 года рождения. Он госпитализирован в ЦГБ Нижнего Тагила. Добавим, повреждено домашнее имущество.
Как сообщает ГУ МЧС Свердловской области, в тушении были задействованы 3 единицы техники и 6 человек личного состава. Пожар локализовали в 18:06 и полностью потушили в 18:08. Причины устанавливаются.
Тагильчане, будьте осторожны, соблюдайте технику безопасности!
В связи с понижением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Свердловской области обращается к жителям о необходимости соблюдении мер безопасности:
при эксплуатации печного отопления и электробытовых приборов соблюдайте правила пожарной безопасности;
не перегружайте электросеть, не включайте одновременно большое количество электроприборов.
в целях исключения простудных заболеваний необходимо теплее одеваться;
ограничить выезд личного автотранспорта.
Согласно статистике, в зимний период пожары от неправильно эксплуатируемых обогревательных приборов составляют большинство случаев возгорания. Однако, не проведенный вовремя ремонт бытовой техники может привести к серьезным поломкам, короткому замыканию, и, как следствие, к пожару. Стоит помнить, что эксплуатация неисправной техники - рискованное занятие, которое угрожает здоровью, и проводить ремонт вовремя.
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