В Нижнем Тагиле пожар: госпитализирован мужчина

Несмотря на то, что площадь пожара была небольшой - 1 квадратный метр - сильно отравился продуктами горения житель квартиры, мужчина 1956 года рождения. Он госпитализирован в ЦГБ Нижнего Тагила. Добавим, повреждено домашнее имущество.

Как сообщает ГУ МЧС Свердловской области, в тушении были задействованы 3 единицы техники и 6 человек личного состава. Пожар локализовали в 18:06 и полностью потушили в 18:08. Причины устанавливаются.

Тагильчане, будьте осторожны, соблюдайте технику безопасности!

В связи с понижением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Свердловской области обращается к жителям о необходимости соблюдении мер безопасности:

при эксплуатации печного отопления и электробытовых приборов соблюдайте правила пожарной безопасности;

не перегружайте электросеть, не включайте одновременно большое количество электроприборов.

в целях исключения простудных заболеваний необходимо теплее одеваться;

ограничить выезд личного автотранспорта.

Согласно статистике, в зимний период пожары от неправильно эксплуатируемых обогревательных приборов составляют большинство случаев возгорания. Однако, не проведенный вовремя ремонт бытовой техники может привести к серьезным поломкам, короткому замыканию, и, как следствие, к пожару. Стоит помнить, что эксплуатация неисправной техники - рискованное занятие, которое угрожает здоровью, и проводить ремонт вовремя.