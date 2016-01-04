Москвич умер после выпитых восьми бутылок водки
4 января 2016, 10:30ПроисшествияАлександра Логинова
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55-летний житель столицы скончался от токсического алкогольного шока.
Мужчина был госпитализирован в больницу вечером 1 января, а в ночь на 2 января он скончался в реанимации.
По предварительной версии, причиной смерти мужчины стало отравление поддельным алкоголем. В квартире погибшего на Широкой улице полицейские обнаружили восемь пустых бутылок из-под водки, уточняет "Интерфакс".
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