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На дороге под Екатеринбургом погибла целая семья (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На дороге под Екатеринбургом погибла целая семья (ФОТО)

4 января 2016, 12:00ПроисшествияДенис Таратонов
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