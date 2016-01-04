На дороге под Екатеринбургом погибла целая семья (ФОТО)

Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, авария произошла в воскресенье, 3 января, ровно в пять часов вечера из-за водителя Audi. По предварительным данным, он превысил допустимую скорость и потерял управление автомобилем. Машина вылетела на встречную полосу, где столкнулся с двигавшемся в противоположном направлении ВАЗ-2110. Водитель отечественного автомобиля не успел избежать столкновения.

В результате случившегося ДТП погибли пять человек находившиеся в автомобиле ВАЗ. Полиция уже установила личности погибших, все они были близкими родственниками. Автомобилем управлял Илья Нелепин, на пассажирских местах сидели супруги Андрей и Зоя С. и их несовершеннолетняя дочь. Четвёртый пассажир — Александр Гудяев — скончался в больнице, куда был доставлен с тупой травмой живота.

Водитель Audi получил черепно-мозговую травму и открытый перелом голени. Он был отправлен в больницу, где сейчас проходит лечение.

Фото LifeNews

Тремя днями ранее, 31 декабря,