На Вагонке тагильчанин вынес ноутбук из квартиры соседа

В конце декабря 30-летний мужчина, проживающий на Ленинградском проспекте, отлучился из своей квартиры по делам. Несмотря на то, что отсутствовал он всего около двух часов, придя домой он обнаружил пропажу ноутбука. О случившемся мужчина сообщил в 17-й отдел полиции.

Приехавшая на вызов следственно-оперативная группа не нашла следов взлома и, проведя поквартирный обход, установила, что над потерпевшим проживает ранее судимый мужчина. Сыщики решили поговорить с ним, но дверь им никто не открыл. Жильцы, проживающие в подъезде, сообщили, что неоднократно видели этого мужчину в течение дня.

3 января сотрудникам полиции удалось встретить подозреваемого. Он открыл им дверь и согласился ответить на их вопросы. В ходе беседы мужчина во всём сознался. Он видел, как его сосед снизу куда-то спешил и плохо хлопнул дверью, из-за чего та осталась незапертой. Неработающий и несколько раз судимый за кражи сосед решил воспользоваться подвернувшимся шансом. Он проник в помещение и забрал ноутбук стоимостью 15 тысяч рублей. Уходя, он аккуратно закрыл за собой дверь.

К моменту поимки сосед сверху уже успел продать ноутбук. Сейчас полицейские Нижнего Тагила пытаются его найти и вернуть прежнему владельцу.