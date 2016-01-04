В Нижнем Тагиле на улице Индустриальная сгорел склад со стройматериалами

Сообщение о пожаре поступило в пожарную службу в 6:48 утра. Огнеборцам сообщили о горящих в складе стройматериалах. На место отправили пожарный расчёт в составе 24 человек и 6 машин. К 7:40 им удалось ликвидировать открытое горение и приступить к разбору и проливке строения. В 8:50 пожарные завершили свою работу.