В Нижнем Тагиле на улице Индустриальная сгорел склад со стройматериалами
4 января 2016, 15:15ПроисшествияДенис Таратонов
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Вчерашний день начался в Нижнем Тагиле с крупного пожара. Горел склад на улице Индустриальная.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре поступило в пожарную службу в 6:48 утра. Огнеборцам сообщили о горящих в складе стройматериалах. На место отправили пожарный расчёт в составе 24 человек и 6 машин. К 7:40 им удалось ликвидировать открытое горение и приступить к разбору и проливке строения. В 8:50 пожарные завершили свою работу.
Пожар затронул площадь в 150 м².
Месяц назад в Нижнем Тагиле случился похожий большой пожар. TagilCity.ru писал о том, как на улице Краснознамённая сгорел амбар с техникой. Тогда пожарным удалось справиться с огнём за три часа.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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