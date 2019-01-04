Водитель лесовоза задержан после смертельного ДТП под Нижним Тагилом

ДТП на трассе под Нижним Тагилом унесло жизни двух малышей, их отца и бабушки. Управлявший лесовозом мужчина был задержан правоохранителями. На 48-летнего владельца транспортного средства возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более людей.