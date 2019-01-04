Водитель лесовоза задержан после смертельного ДТП под Нижним Тагилом
Сегодня, 20:05ПроисшествияФото: pixabay.com
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Водитель лесовоза, прицеп которого спровоцировал аварию на трассе Николо-Павловское – Алапаевск, задержан сотрудниками МВД. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП на трассе под Нижним Тагилом унесло жизни двух малышей, их отца и бабушки. Управлявший лесовозом мужчина был задержан правоохранителями. На 48-летнего владельца транспортного средства возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более людей.
Задержанному мужчине грозит до семи лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
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