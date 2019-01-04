Два младенца, отец и бабушка погибли в ДТП с лесовозом под Нижним Тагилом

3 января на 48 км трассы Николо-Павловское-Алапаевск произошло ДТП. По предварительным данным, водитель лесовоза на затяжном повороте допустил занос прицепа. В результате автомобиль ВАЗ-2112 врезался в его заднее колесо. Вслед за ВАЗом столкнулись автомобиль марки Nissan и Kia Rio.