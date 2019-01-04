Два младенца, отец и бабушка погибли в ДТП с лесовозом под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:00ПроисшествияФото: ГИБДД
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3 января в ДТП под Алапаевском погибли четыре человека, в том числе два шестимесячных младельца.
Сюжеты: Нижний Тагил
3 января на 48 км трассы Николо-Павловское-Алапаевск произошло ДТП. По предварительным данным, водитель лесовоза на затяжном повороте допустил занос прицепа. В результате автомобиль ВАЗ-2112 врезался в его заднее колесо. Вслед за ВАЗом столкнулись автомобиль марки Nissan и Kia Rio.
В аварии погибли водитель отечественного автомобиля, двое его грудных сыновей и теща. Жена водителя госпитализирована с серьезными травмами.
На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются, информирует ВЕСТИ.RU.
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