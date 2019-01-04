Приехала на Кремлевскую елку: школьница из Среднеуральска умерла в хостеле Москвы

Девочке стало нехорошо ночью 4 января, были вызваны медики, информирует «Московский комсомолец». Спасти подростка врачам не удалось, к приезду скорой помощи школьница уже находилась в коме. Предполагается, что подросток мог умереть от заболевания нервной системы.