Приехала на Кремлевскую елку: школьница из Среднеуральска умерла в хостеле Москвы
Сегодня, 18:21ПроисшествияФото: pixabay.com
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В хостеле Москвы умерла 12-летняя жительница Среднеуральска. Девочка приехала в столицу на Кремлевскую елку.
Девочке стало нехорошо ночью 4 января, были вызваны медики, информирует «Московский комсомолец». Спасти подростка врачам не удалось, к приезду скорой помощи школьница уже находилась в коме. Предполагается, что подросток мог умереть от заболевания нервной системы.
В хостеле информацию о смерти не подтвердили, сообщает Ura.ru.
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