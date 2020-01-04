На Урале неизвестный подстрелил на улице потерявшуюся хаски

Местные жители привезли животное в ветеринарную клинику с тремя пулевыми ранениями в голову, грудную клетку и живот.

Собака находится на операции в клинике доктора Тебенькова. До этого она около часа пролежала за мусорными баками, рассказала Анастасия Кудрявцева, волонтер местного приюта для хаски.

Местные жители утверждают, что им известно, кто стрелял. Мужчина неоднократно высказывал угрозы в местных чатах, что пристрелит любую собаку, которую встретит. Он предлагал людям платить ему за это.

Стрельбу он открыл днем в населенном пункте. Там же были и дети, и непонятно, кто еще мог пострадать. Конечно, это не бродячая собака, видимо, она просто сбежала от хозяина, добавила Анастасия.