Не выходит на связь больше суток: уралец сбежал из военной части в Забайкалье

Молодой человек является уроженцем города Юрюзань (Челябинская область). Он проходил военную службу в поселке Большая Тура. Третьего января около 15:00 он покинул пределы воинской части.

Прежде чем это сделать, он написал смс-сообщение матери с текстом: «Прости, я непутевый сын». Более суток его телефон недоступен.

По словам представителя «Комитета солдатских матерей» Ксении Феткуллиной, у солдата был заранее подготовлен план. Он хотел от военной части добраться сначала до Читы, а потом выехать в Иркутск. Несколько раз военнослужащий заходил на сайт «BlaBlaCar», чтобы найти автомобиль для поездки.

Мы разослали ориентировки во все хостелы Иркутска — надеемся его найти. Сейчас самое главное, чтобы Хакимов был жив и здоров. Далеко не факт, что он сможет преодолеть такое расстояние, тем более зимой. К сожалению, мы знаем случаи, когда люди в этой местности просто замерзали — там огромные расстояния между населенными пунктами, отметила Феткуллина.

На данный момент неизвестно, что могло стать причиной самовольного ухода уральца. Правозащитники предполагают, что в части происходило что-то, о чем Хакимов не решался сказать матери, потому что переживал за ее здоровье. В прошлом году у женщины был инсульт.

Можем сказать одно — никто без серьезной причины не решается покинуть часть, резюмировала правозащитница.