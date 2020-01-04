«Оставили привязанную к дереву»: тагильчане искали хозяина брошенной лошади
Сегодня, 10:35ПроисшествияФото: группа "Вконтакте" - "ЧП Нижний Тагил"
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В Нижнем Тагиле на Тагилстрое 3 декабря хозяин оставил лошадь привязанной к дереву. Ситуация вызвала возмущение горожан, и они начали искать владельца животного, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Один из подписчиков сообщил, что владелец зашел в гости, а ранее катал на лошади детей у дворца культуры. Горожане выехали на место и искали варианты, куда можно пристроить животное. По их словам, лошадь замерзла и несколько часов стояла без движения.
Мужик с мальчиком детей возле ДК НТМК катает на ней! написала одна из подписчиц.
По словам очевидцев, лошадь стояла на улице с 16:00, а забрал ее хозяин около 23:00.
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