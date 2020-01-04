Девочка из Екатеринбурга пожаловалась на педофила. Полиция проводит проверку
В СМИ появилась видеозапись, на которой маленькая девочка из Екатеринбурга говорит о сексуальных действиях со стороны любовника матери. Об этом сообщил «Пятый канал».
По данным СМИ, происшествие произошло в доме матери-одиночки и двух ее дочерей — четырех и шести лет.
Дядя Стасик иногда приходит ко мне. Во второй раз я его не пустила <…> Он заставлял, чтобы я пиво пила и курила. Он меня обнимал, а мне надоело, рассказала девочка своей соседке Анастасии Тимошенко.
Соседка рассказала, что обращалась в Следственный комитет и министерство социальной политики Свердловской области, но сообщения остались без ответа. По ее словам, приходил сотрудник опеки.
Когда приходит проверка —все выглядит красиво, потому что детей заставляют молчать, написала соседка.
Сообщение о происшествии поступило в полицию Екатеринбурга. На месте проводят работы сотрудники Следственного комитета и оперативной группы.
Если видео найдет свое подтверждение, то это компетенция СК, сообщил Ура.ру глава пресс-службы ГУ МВД Росии по Свердловской области Валерий Горелых.
Также он рассказал, что сейчас проводится опрос девочек и соседей, устанавливается личность мужчины. После проведения всех мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение.