В Екатеринбурге в контактном зоопарке на восьмилетнюю девочку напал енот

По словам старшей сестры девочки Вероники, они выполнили все инструкции безопасности, о которых им говорили инструкторы. Кроме того, она заявила, что администрация при посещении зоопарка просит подписать бумаги, что она не несет никакой ответственности.

При этом тебя убеждают, что это самые милые их «домашние» зверьки! Экскурсию проводила инструктор, по всей видимости, новенькая девочка, она не просто не увидела агрессивное состояние енота, но и не смогла помочь, рассказала сестра пострадавшего ребенка.

Укус на ноге девочки Фото: E1.ru

Она отметила, что заведение имеет три комнаты с енотами. В двух находятся взрослые особи, они ведут себя спокойно. Гости смогли их погладить и покормить. За посещение они заплатили 2300 рублей за четырех человек. После этого им предложили посетить маленьких енотов, но за дополнительную оплату — 300 рублей с человека.

Нам обработали руки, полностью набрызгали освежителем воздуха для того, чтобы отбить запахи других особей. Мы зашли в комнату, енотов было штуки четыре, может, пять, — не успела понять. Мы сели на маленькие стульчики в кружочек, и тут всё и началось. Самец подошёл к моей сестре и вцепился ей в ногу зубами, инструктор схватила животное, тем самым сама пострадала, он вцепился ей в руку, девушка начала заталкивать его в клетку, при этом енот ни в какую не отпускал, он просто пытался отгрызть кусок плоти, его глаза горели. Мы в панике начали двигаться к выходу, все инструкторы (их было трое) помогали своей коллеге выбраться из зубов хищного животного, вокруг нас было ещё полно енотов, но за ними уже никто не следил, сказала Вероника.

Посетителям зоопарка были возвращены деньги, но не полностью, а только за последнюю комнату, где произошел инцидент. По словам представителей зоопарка, остальные услуги были оказаны качественно. Семья девочки получила на руки прививочные паспорта животных, где указано, что у них есть все прививки.

Сотрудники зоопарка отказались полностью возвращаться деньги Фото: E1.ru

Нога девочки опухла и до сих пор видны следу укусов. Ее семья намерена обратиться с заявлением в прокуратуру.