Замерзло топливо: на Урале полицейские спасли от холода пассажиров автобуса
Свердловские полицейские спасли пассажиров междугороднего автобуса и водителя легкового автомобиля, которые застряли в снегу во время мороза, сообщается на сайте ГУ МВД Свердловской области.
Происшествие произошло в районе 41 километра трассы Екатеринбург — Нижний Тагил - Серов. Съехавший в кювет транспорт был обнаружен инспекторами ГИБДД во время службы.
В тот момент в автобусе было 28 пассажиров. Из-за пониженных температур в ТС замерзло топливо, что стало причиной вынужденной остановки на трассе. Первым делом инспекторы ДПС Алексей Галка и Динар Ханов предоставили возможность пассажирам поочередно согреться в патрульной машине, рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.
Кроме того, был вызван другой автобус, который увез замерзших пассажиров. На место ЧП прибыли спасатели МЧС, которые также стали согревать пассажиров.
Накануне помощь была оказана женщине-водителю, которая не справилась с управлением и съехала в кювет. Ее также обнаружили сотрудники ГИБДД во время очередного патруля. Они остановили проезжавший мимо внедорожник, который помог с помощью троса вернуть иномарку на проезжую часть.