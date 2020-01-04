Замерзло топливо: на Урале полицейские спасли от холода пассажиров автобуса

Происшествие произошло в районе 41 километра трассы Екатеринбург — Нижний Тагил - Серов. Съехавший в кювет транспорт был обнаружен инспекторами ГИБДД во время службы.

В тот момент в автобусе было 28 пассажиров. Из-за пониженных температур в ТС замерзло топливо, что стало причиной вынужденной остановки на трассе. Первым делом инспекторы ДПС Алексей Галка и Динар Ханов предоставили возможность пассажирам поочередно согреться в патрульной машине, рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Кроме того, был вызван другой автобус, который увез замерзших пассажиров. На место ЧП прибыли спасатели МЧС, которые также стали согревать пассажиров.