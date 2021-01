На Урале мужчина погиб накануне нового года из-за непотушенной сигареты

Житель деревни Северная погиб при пожаре накануне нового года из-за курения.

Происшествие случилось в частном доме на улице Мичурина в деревне Северная 31 декабря 2020 года около 23.00. При пожаре погиб 65‑летний мужчина. Его жена проснулась от запаха дыма и увидела в комнате мужа огонь. Затем она эвакуировалась и вызвала пожарных. Площадь возгорания домашнего имущества составила 10 квадратных метров. В ходе тушения был обнаружен труп хозяина дома 1955 года рождения. По словам супруги погибшего, муж допускал курение в доме,рассказала сайту vSalde.ru инспектор ОНД и ПР в Верхней и Нижней Салде Наталья Койнова. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём погибшего. Напомним, 1 и 2 января в Нижнем Тагиле сгорели два частных садовых дома. В обоих случаях предполагается поджог. В Нижнем Тагиле в первые дни нового года сгорели два частных садовых дома

