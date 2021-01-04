На Урале мужчина погиб накануне нового года из-за непотушенной сигареты

Происшествие случилось в частном доме на улице Мичурина в деревне Северная 31 декабря 2020 года около 23.00. При пожаре погиб 65‑летний мужчина. Его жена проснулась от запаха дыма и увидела в комнате мужа огонь. Затем она эвакуировалась и вызвала пожарных.
Площадь возгорания домашнего имущества составила 10 квадратных метров. В ходе тушения был обнаружен труп хозяина дома 1955 года рождения.
По словам супруги погибшего, муж допускал курение в доме,рассказала сайту vSalde.ru инспектор ОНД и ПР в Верхней и Нижней Салде Наталья Койнова.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём погибшего.
Напомним, 1 и 2 января в Нижнем Тагиле сгорели два частных садовых дома. В обоих случаях предполагается поджог.