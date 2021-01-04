На Урале сотрудники ДПС предотвратили столкновение иномарки с автобусом с детьми

На Урале сотрудники ДПС предотвратили столкновение иномарки с автобусом с детьми

Сегодня, 21:57ПроисшествияPhoto: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
В Челябинской области автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, почти попал в ДТП с иномаркой, мчавшейся навстречу. Сотрудники ДПС преградили дорогу своим транспортным средством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Kia Ceed выехал на полосу встречного движения. Чтобы избежать столкновения с детским автобусом, инспектор ДПС решил преградить дорогу служебным автомобилем.

В результате столкновения Kia и патрульного автомобиля УАЗ пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия,отметили в ведомстве.

Пассажирка Kia, а также водители легковых машин были доставлены в больницу. На данный момент сотрудниками правоохранительных органов и следственно-оперативной группой устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадали два пассажира отечественного автомобиля.

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