На Урале сотрудники ДПС предотвратили столкновение иномарки с автобусом с детьми

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Kia Ceed выехал на полосу встречного движения. Чтобы избежать столкновения с детским автобусом, инспектор ДПС решил преградить дорогу служебным автомобилем.
В результате столкновения Kia и патрульного автомобиля УАЗ пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия,отметили в ведомстве.
Пассажирка Kia, а также водители легковых машин были доставлены в больницу. На данный момент сотрудниками правоохранительных органов и следственно-оперативной группой устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадали два пассажира отечественного автомобиля.