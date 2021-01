Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием КАМАЗа и двух иномарок

4 января, на четвертом километре Северного подъезда, участниками ДТП стали две иномарки и КАМАЗ.

Как рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, инцидент произошел в 16.15, когда 37-летний водитель КАМАЗа выезжал задним ходом с прилегающей территории. Не убедившись, что маневр будет достаточно безопасным, он допустил столкновение с автомобилем «Опель». Тот, в свою очередь, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Чери». В результате ДТП автомобили технически повреждены. Пострадавших не имеется,отметили в ведомстве. Напомним, сегодня, в Нижнем Тагиле, на ГГМ, автомобиль «Хонда» попал в ДТП, из-за чего его вынесло на трамвайные пути. В Нижнем Тагиле на ГГМ автомобиль столкнулся с другим и вылетел на трамвайные пути

