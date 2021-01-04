Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием КАМАЗа и двух иномарок

Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием КАМАЗа и двух иномарок

Сегодня, 20:15ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
4 января, на четвертом километре Северного подъезда, участниками ДТП стали две иномарки и КАМАЗ.

Как рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, инцидент произошел в 16.15, когда 37-летний водитель КАМАЗа выезжал задним ходом с прилегающей территории. Не убедившись, что маневр будет достаточно безопасным, он допустил столкновение с автомобилем «Опель». Тот, в свою очередь, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Чери».

В результате ДТП автомобили технически повреждены. Пострадавших не имеется,отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня, в Нижнем Тагиле, на ГГМ, автомобиль «Хонда» попал в ДТП, из-за чего его вынесло на трамвайные пути.

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