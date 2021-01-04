Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием КАМАЗа и двух иномарок

Как рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, инцидент произошел в 16.15, когда 37-летний водитель КАМАЗа выезжал задним ходом с прилегающей территории. Не убедившись, что маневр будет достаточно безопасным, он допустил столкновение с автомобилем «Опель». Тот, в свою очередь, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Чери».