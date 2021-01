В Краснотурьинске подростки два раза сломали потолок предприятия питания в одном из торговых центров.

Мальчики решили сократить путь и спрыгнули с лестницы, при этом они сломали потолок. Неделю назад прыгнул один подросток, а 2 января с лестницы скатился второй. По его словам, в торговом центре за причиненный вред ему сказали выплачивать 50 тысяч рублей.

