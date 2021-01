3 января, в возрасте 65-лет, ушла из жизни бывший замминистра финансов Свердловской области Наталья Лобанова. Эту должность она занимала с 2005 по 2017 год, сообщают в областном минфине.

Наталья Лобанова работала над финансово-бюджетной политикой. Она приняла участие в разработке областных законов. Прощание с Натальей Лобановой пройдет 6 января, в Храме во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского. Ее похоронят на Нижне-Исетском кладбище, сообщает «Областная газета». Напомним, 30 декабря скончалась Анна Юрина — профессор Уральского государственного аграрного университета и заслуженный агроном РСФСР. Скончалась заслуженный агроном РСФСР Анна Юрина

