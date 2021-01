Ущерб пять миллионов: на Урале изъяли партию контрафактной парфюмерии

В Екатеринбурге сотрудники таможни обнаружили контрафактную парфюмерию, кальянный табак и акустические колонки.

В процессе досмотра было найдено свыше 700 пачек табака, не имеющих российских акцизных марок, а также 115 флаконов парфюмерии известных брендов, столовые наборы и посуда. В результате ущерб составил 5,3 миллиона рублей, сообщает ТК «ОТВ». На данный момент товар был передан сотрудникам правоохранительных органов. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ (Ввоз товаров без обязательной маркировки) и статье 180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака), рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал. Теперь, если вина поставщика будет доказана, ему грозит штраф, либо лишение свободы сроком до трех лет. Напомним, в Екатеринбурге 26-летней Дарьи Беляевой грозит принудительное лечение из-за того, что она заказала из Польши антидепрессанты. Теперь ее обвиняют в контрабанде наркотиков. Екатеринбурженке грозит принудительное лечение за покупку антидепрессантов

