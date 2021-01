В Нижнем Тагиле на ГГМ автомобиль столкнулся с другим и вылетел на трамвайные пути

В Нижнем Тагиле на ГГМ в результате ДТП автомобиль «Хонда» вынесло на трамвайные пути.

ДТП произошло 4 января на улице Малая Гальянская, 32 около 12.30. Женщина двигалась на автомобиле «Хонда» со стороны центра города на ГГМ. Машину занесло, она выехала на встречную полосу движения. При этом водитель допустила столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением мужчины 1986 года рождения, который двигался в обратном направлении. Оба транспортных средства получили механические повреждения. При дорожно-транспортном происшествии водителя автомобиля «Хонда» занесло на трамвайные пути, пострадавших нет,сообщили редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. Video: группа "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте" Напомним, сегодня днем на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП, при котором пострадали два человека. Пассажирка одного из автомобилей была доставлена в больницу с множественными травмами. Выехал на встречку: под Нижним Тагилом произошло ДТП с двумя пострадавшими

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter