В Нижнем Тагиле на ГГМ автомобиль столкнулся с другим и вылетел на трамвайные пути

В Нижнем Тагиле на ГГМ автомобиль столкнулся с другим и вылетел на трамвайные пути

Сегодня, 17:57ПроисшествияPhoto: Скриншот с видео «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»
В Нижнем Тагиле на ГГМ в результате ДТП автомобиль «Хонда» вынесло на трамвайные пути.

ДТП произошло 4 января на улице Малая Гальянская, 32 около 12.30. Женщина двигалась на автомобиле «Хонда» со стороны центра города на ГГМ.

Машину занесло, она выехала на встречную полосу движения. При этом водитель допустила столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением мужчины 1986 года рождения, который двигался в обратном направлении. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

При дорожно-транспортном происшествии водителя автомобиля «Хонда» занесло на трамвайные пути, пострадавших нет,сообщили редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Video:группа "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте"

Напомним, сегодня днем на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП, при котором пострадали два человека. Пассажирка одного из автомобилей была доставлена в больницу с множественными травмами.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
дтпНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы