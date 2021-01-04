В Нижнем Тагиле полицейские устанавливают личность погибшей пожилой женщины

Ранее в паблике «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте» появилось сообщение от подписчицы о том, что на Кирпичном на заправке «Газпром» нашли тело пожилой женщины без документов. При погибшей были ключи от дома, гранатовый сок и банан, одета она была в короткий пуховик. Подписчица отметила, что лицо бабушки погрызли собаки.