В Нижнем Тагиле полицейские устанавливают личность погибшей пожилой женщины

Сейчас полиция устанавливает ее личность, женщине на вид 70 лет, криминала не усматривается,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Ранее в паблике «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте» появилось сообщение от подписчицы о том, что на Кирпичном на заправке «Газпром» нашли тело пожилой женщины без документов. При погибшей были ключи от дома, гранатовый сок и банан, одета она была в короткий пуховик. Подписчица отметила, что лицо бабушки погрызли собаки.
Пришел мужчина в форме и спрашивал, видели мы или может слышали, чтобы какая-нибудь бабушка пропадала в течение трех дней,написала женщина в паблике.
По словам Александра, у которого 25 декабря пропала 61-летняя мать Ирина Тарасевич, погибшая женщина — это не она.
О нашей маме еще нет никакой информации, ее видели то тут, то там. Мы объезжали все возможные места, но никто не подтвердил информацию,пояснил в беседе с редакцией сын пропавшей пенсионерки.
Напомним, всех, кто обладает какой-либо информацией об Ирине Тарасевич, просят обратиться в полицию Нижнего Тагила.