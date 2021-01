В Нижнем Тагиле полицейские устанавливают личность погибшей пожилой женщины

В Нижнем Тагиле ищут родственников и знакомых пожилой женщины, которая погибла при неизвестных обстоятельствах.

Сейчас полиция устанавливает ее личность, женщине на вид 70 лет, криминала не усматривается,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Ранее в паблике «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте» появилось сообщение от подписчицы о том, что на Кирпичном на заправке «Газпром» нашли тело пожилой женщины без документов. При погибшей были ключи от дома, гранатовый сок и банан, одета она была в короткий пуховик. Подписчица отметила, что лицо бабушки погрызли собаки. Пришел мужчина в форме и спрашивал, видели мы или может слышали, чтобы какая-нибудь бабушка пропадала в течение трех дней,написала женщина в паблике. По словам Александра, у которого 25 декабря пропала 61-летняя мать Ирина Тарасевич, погибшая женщина — это не она. О нашей маме еще нет никакой информации, ее видели то тут, то там. Мы объезжали все возможные места, но никто не подтвердил информацию,пояснил в беседе с редакцией сын пропавшей пенсионерки. Напомним, всех, кто обладает какой-либо информацией об Ирине Тарасевич, просят обратиться в полицию Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшей в конце декабря пенсионерки

