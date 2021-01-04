В Нижнем Тагиле за одну ночь вандалы выбили стекла у 13 автомобилей

По словам владелицы одного из автомобилей, в салоне «переворошили» все, но в результате ничего не пропало.
Как рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД Нижнетагильское, в отдел полиции № 20 обратились владельцы семи поврежденных автомобилей, в которых были разбиты стекла.
Имущество не похищено. По всем фактам проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к совершенному деянию,отметили в ведомстве.
Напомним, 1 января, в Екатеринбурге, нетрезвый мужчина разбил окно припаркованной иномарки.