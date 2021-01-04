В Нижнем Тагиле за одну ночь вандалы выбили стекла у 13 автомобилей

В Нижнем Тагиле за одну ночь вандалы выбили стекла у 13 автомобилей

Сегодня, 20:21ПроисшествияPhoto: Ольга Лозовная
В Нижнем Тагиле, в ночь с 3 на 4 января, неизвестные выбили стекла у 13 автомобилей. Все они были припаркованы во дворах района ГГМ.

По словам владелицы одного из автомобилей, в салоне «переворошили» все, но в результате ничего не пропало.

Как рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД Нижнетагильское, в отдел полиции № 20 обратились владельцы семи поврежденных автомобилей, в которых были разбиты стекла.

Имущество не похищено. По всем фактам проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к совершенному деянию,отметили в ведомстве.

Photo:Оля Лозовная

Напомним, 1 января, в Екатеринбурге, нетрезвый мужчина разбил окно припаркованной иномарки.

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