В первый дни нового года в Свердловской области было зафиксировано 35 пожаров, 9 из которых — в Нижнем Тагиле, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

В связи с тем, что количество возгораний увеличивается, инспекторы государственного пожарного надзора начали проводить профилактические рейды по жилью. Также тагильский отдел надзорной деятельности и профилактической работы направил предположение о введении особого противопожарного режима на территории Нижнего Тагила на имя главы города. Напомним, в период со 2 по 3 января в Нижнем Тагиле произошло четыре пожара. В общей сложности сгорели три частных дома и баня. В Нижнем Тагиле за два дня сгорели три частных дома и баня

