6 погибли и 27 пострадали: как водители Свердловской области начали новый год

За 4 дня в Свердловской области на дорогах погибло 6 человек

За 4 дня на дорогах Свердловской области погибли 6 человек, еще 27 получили травмы, в том числе — 7 детей. Наибольшее количество аварий произошло на трассах.

В Свердловской области за 4 дня новогодних праздников 6 человек погибли и еще 27 получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Среди пострадавших — семь детей, рассказали TagilCity.ru в УГИБДД региона. С 31 декабря по 3 января на автодорогах Свердловской области зарегистрировано 18 аварий, в результате которых люди получили травмы. В госавтоинспекции добавили, что большинство аварий произошло по вине водителей, не соблюдающих скоростной режим, правила обгона и очередность проезда, а также из-за находящихся на проезжей части пешеходов. Так, два смертельных ДТП произошли 31 декабря и 3 января на трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Остальные аварии с пострадавшими произошли по направлениям «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», «Пермь-Екатеринбург», а также в Нижнесергинском районе. Смертельный автобус, «шашки» на дороге и сгоревший заживо: резонансные ДТП 2021 года

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