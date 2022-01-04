Мать отвлеклась на дочь и устроила ДТП под Нижним Тагилом

6-летняя девочка была госпитализирована с сотрясением головного мозга после ДТП на трассе Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть Утка. Также травмы получил пассажир «Тойоты».

Авария произошла днем 4 января. 30-летняя женщина за рулем «Датсун» отвлеклась на свою дочь и врезалась впереди стоящую «Тойоту Короллу», водитель которой собирался поворачивать налево. В результате 6-летняя девочка, которая ехала в «Датсуне», была госпитализирована с сотрясением головного мозга и ушибленными ранами, а 38-летний пассажир «Тойоты» получил закрытую черепно-мозговую травму, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.​ ​ ​ ​ ​ Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Напомним, с 31 декабря по 3 января в Свердловской области в ДТП погибли шесть человек, 27 были госпитализированы в различными травмами. 6 погибли и 27 пострадали: как водители Свердловской области начали новый год

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