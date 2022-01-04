Водитель на встречке врезался в автобус и погиб под Екатеринбургом

Авария случилась 4 января около 15.00. Водитель автомобиля «Ниссан» и мужчина, ехавший на переднем сидении, погибли. Пассажиры иномарки, в том числе 5-летний мальчик, были госпитализированы. Люди, находящиеся в автобусе, не пострадали. В момент аварии там находилось 39 человек.