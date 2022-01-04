Водитель на встречке врезался в автобус и погиб под Екатеринбургом

Водитель на встречке врезался в автобус и погиб под Екатеринбургом
Водитель на встречке врезался в автобус и погиб под Екатеринбургом
Сегодня, 19:33ПроисшествияФото: 1MI
Водитель автомобиля «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус под Екатеринбургом.

Авария случилась 4 января около 15.00. Водитель автомобиля «Ниссан» и мужчина, ехавший на переднем сидении, погибли. Пассажиры иномарки, в том числе 5-летний мальчик, были госпитализированы. Люди, находящиеся в автобусе, не пострадали. В момент аварии там находилось 39 человек.

Сейчас сотрудники ГИБДД регулируют движение, транспорт едет по одной полосе, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, под Нижним Тагилом мать за рулем иномарки отвлеклась на дочь и врезалась в машину, стоящюю впереди. Девочка была госпитализирована с сотрясением головного мозга.

Сюжеты:
Екатеринбург
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