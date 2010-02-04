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Легендарный самолет, на котором российские летчики сбежали из плена в Кандагаре, находится в Екатери
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Легендарный самолет, на котором российские летчики сбежали из плена в Кандагаре, находится в Екатери

4 февраля 2010, 16:03ПроисшествияArtem
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