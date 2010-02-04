Легендарный самолет, на котором российские летчики сбежали из плена в Кандагаре, находится в Екатери

Как отмечает радиостанция «Эхо-Москвы-Екатеринбург», например, сейчас этот лайнер участвует в ликвидации последствий землетрясения на Гаити. И, кстати, сегодня в российский прокат выходит фильм «Кандагар». Сюжет боевика основан на реальных событиях 1995 года. Экипаж самолета Ил-76 был захвачен афганскими талибами и пробыл в плену в общей сложности больше года. Все попытки российских властей вызволить людей из заточения были провалены. В конце концов летчики сами угнали свой же самолёт, разоружили охранявших их автоматчиков и благополучно приземлились в арабских эмиратах.