В Нижнем Тагиле прекращена «бойкая» торговля героином в точке на Красном Камне (ВИДЕО)
4 февраля 2012, 10:00Происшествия
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Закрыт «филиал» кушвинского наркопритона на Красном Камне. Там вел активную торговлю героином тагильчанин Александр Вишняков по прозвищу Вишня. Он имеет 5 судимостей, большинство из которых – за кражу и наркотики. В общей сложности мужчина отсидел 11 лет, а его последний срок закончился полтора месяца назад.
В конце января Вишняков был задержан с 70 граммами героина. Операция была проведена фондом «Город без наркотиков», УВД, Отделом полиции №18. Кроме того, к задержанию наркоторговца были привлечены сотрудники тагильской ГИБДД. Они остановили машину Вишнякова по сигналу полиции о том, что водитель имеет при себе большое количество героина.
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