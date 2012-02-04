В Нижнем Тагиле прекращена «бойкая» торговля героином в точке на Красном Камне (ВИДЕО)

В конце января Вишняков был задержан с 70 граммами героина. Операция была проведена фондом «Город без наркотиков», УВД, Отделом полиции №18. Кроме того, к задержанию наркоторговца были привлечены сотрудники тагильской ГИБДД. Они остановили машину Вишнякова по сигналу полиции о том, что водитель имеет при себе большое количество героина.