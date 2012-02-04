Завершено расследование дела тагильского «вора в законе» Каро

30 января прокуратура Свердловской области передала материалы в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

В 2009 году администрация города назначила аукцион по покупке 56,2% акций предприятия «Тагилоптторг». Тагильчанин Короглы Мамедов по прозвищу Каро принял участие в аукционе, пытаясь завладеть акциями легально. Но купить нужные ему акции не удалось: пакет приобрел тагильский бизнесмен, однофамилец Каро Б.Мамедов. Криминальный авторитет настойчиво рекомендовал предпринимателю не переходить ему дорогу, но Мамедов от сделки не отказался.

В дальнейшем злоумышленник начал приходитьв кабинет генерального директора «Тагилоптторга», избивать его, угрожать ему порчей имущества. Требования Каро выдвигал жесткие: ему нужен был 9-процентный пакет акций предприятия стоимостью более 4 миллионов рублей, а также 1 миллион за «неустойку». По мнению вора в законе, эту сумму предприниматель должен был отдать ему за «доставленные неудобства и упрямство».

Мамедов обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ, а именно в вымогательстве, то есть требовании передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, уничтожения чужого имущества, совершенного с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере.