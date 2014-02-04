Просто так дорогие машины не раздают! Тагильчанин попался на удочку мошенников

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что накануне получил sms-сообщение о выигрыше автомобиля Lexus, кроме того, в письме были указаны номера для уточнения информации. Позвонив по одному из них, мужчине рассказали, что он может забрать приз, приехав в Москву. Однако если же его устроит денежный эквивалент, то он может создать электронный кошелек «Qiwi» и пополнить его суммой в 92 тысячи рублей, как налог на выигрыш. После чего мошенники пообещали ему перечисление всей призовой суммы.

Спустя некоторое время мужчина проверил баланс электронного кошелька, и был весьма разочарован. С его счета несколько раз были списаны все денежные средства.

По данному факту следственным отделом №5 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В производстве этого же следственного подразделения находятся несколько уголовных дел, связанных с sms-сообщениями о блокировке банковских карт. В конце января возбуждены четыре уголовных дела по данным видам мошенничества.

Несмотря на многочисленные предупреждения полиции и СМИ люди продолжают верить в «бесплатный сыр», а мошенники продолжают наживаться на таких «везунчиках». На портале TagilCity.ru уже выходил полный и аргументированный материал о том, почему именно нельзя верить в подобные сообщения. Понять, что тебя обманывают, можно за считанные секунды, как только подозрительное sms поступило на мобильный телефон. Кроме того, информацию можно перенаправить оператору, который уж точно не даст шансов распространиться «приманке» и далее.

К сожалению, многие люди охотнее верят мошенникам и готовы даже покупать чемоданы на колесах в интернет-магазине - чтобы весь выигрыш влез - нежели подумать и сделать выводы из предупреждающих статей. Остается только надеяться, что подробное освещение аналогичных случаев в прессе и Интернета, а так же содействие мобильных операторов сможет, в конце концов, перекрыть мошенникам кислород.