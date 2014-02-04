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Просто так дорогие машины не раздают! Тагильчанин попался на удочку мошенников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Просто так дорогие машины не раздают! Тагильчанин попался на удочку мошенников

4 февраля 2014, 17:20Происшествия
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