Три ДТП за один час: в Нижнем Тагиле вчера пострадали три человека

Первое ДТП случилось в 7:55 часов. 19-летний водитель автомобиля Chery, следуя со стороны улицы Горького в сторону улицы Фрунзе, на перекрестке улиц Черных и Липовый тракт сбил пешехода, мужчину 1957 года рождения. Он, кстати, переходил проезжую часть в установленном месте. С переломом лонной кости был госпитализирован в травматологическое отделение ЦГБ №3.

Вторая авария произошла в 8:40 на Вагонке. 45-летний водитель за рулем Toyota, выполняя разворот напротив дома №35 по улице Алтайская, столкнулся с ВАЗ-21111, который двигался в попутном направлении. Пассажир ВАЗ-21111, 34-летний мужчина, получил ушиб правого плеча. После оказания помощи в ЦГБ №3 был отпущен домой.

И о третьем ДТП городской портал TagilCity.ru сообщал вчерашним утром. В 8:55 водитель Honda, следуя со стороны улицы Папанина по улице Газетная, при повороте направо наехал на пешехода, пенсионерку 1935 года рождения, которая, как и водитель, двигалась на зеленый сигнал светофора. У старушки – перелом голени. С травмой она была доставлена в травматологическое отделение ЦГБ №3.

В связи с обострившейся ситуацией на дорогах, с сегодняшнего дня и до 7 февраля на территории города будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход». Сотрудниками ГИБДД будут осуществляться рейды по выявлению и пресечению нарушений ПДД на наиболее аварийных участках улиц и дорог.

В ДТП страдают не только люди, но и автомобили. Бывают случаи, когда автомобиль не подлежит эксплуатации, но нужно каким-то образом его убрать с проезжей части или обочины. С помощью перевозки манипулятором можно эвакуировать разбитый автомобиль.