В Нижнем Тагиле пьяная посиделка едва не закончилась убийством

Медикам потерпевший рассказал, что ночью его ударили ножом около «Монетки» по улице Пархоменко. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники выяснили, что тагильчанин ввел в заблуждение врачей. Оказалось, что парень был в гостях у своих знакомых, где в ходе распития спиртного получил удар ножом в грудь.

Все участники пьяных посиделок были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. В ходе опроса сожительница хозяина квартиры призналась, что во время застолья возникла ссора, и она ударила ножом гостя. Но исключительно в целях самообороны. В подтверждение своих слов женщина продемонстрировала оперативникам порез на ноге, якобы причиненный знакомым. Казалось бы, преступление раскрыто, получены признательные показания. Однако показания очевидца преступления и самого потерпевшего были совершенно иными.

Ссора, действительно, имела место: хозяин квартиры, приревновав приятеля к своей подруге, ударил его ножом. Еще один участник пьяных посиделок поторопился увести пострадавшего к себе домой, где оказал первую помощь и вызвал бригаду медицинских работников. Оказалось, что женщина, выгораживая сожителя, готова была взять всю вину на себя, причем для убедительности сама повредила себе ногу.

В настоящее время следственным отделом № 2 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подозреваемый в совершении преступления мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.