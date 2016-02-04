Екатеринбургские коллекторы атаковали квартиру своего коллеги, чтобы выбить чужой долг

33-летний мужчина устроился в фирму «Домашние деньги» с осени 2015 года. В его обязанности входило ходить по адресам потенциальных клиентов и оценивать их, дабы решить, одобрять микрозаймы или нет.

В ноябре этого же года мужчина одобрил займ таксисту Черепанову в размере 30 тысяч рублей. Но вскоре клиент отказался возвращать долг. В итоге начальница работника потребовала, чтобы мужчина заплатил часть долга вместо клиента. Он так и сделал, но вскоре уволился из фирмы.

Однако в конце января, бывшие коллеги заглянули к нему домой за остальной частью «долга».

Прикинувшись сотрудниками торгового центра и заявляя, что проводится некая акция, коллекторы пытались заставить открыть мужчину дверь. Но тот отказался открывать и сказал бросить все в почтовый ящик. Однако это коллекторов не остановило, и они начали выламывать дверь и угрожать, упоминая имя бывшего коллеги. Примерно через 5 минут в квартире погас свет – коллекторы сломали счетчик.

В это время в квартире бывшего работника находились маленький ребенок и пенсионерка, мать мужчины. Они очень сильно испугались. Мужчина жалуется, что теперь ему страшно за судьбу своих родных.

После случившегося мужчина написал заявление в полицию. По данному делу проводится проверка.

В компании бывшего работодателя мужчины заявили, что все было не так. Их бывший работник сам является мошенником, присвоил себе деньги, после чего уволился из фирмы.