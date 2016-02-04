Екатеринбургские коллекторы атаковали квартиру своего коллеги, чтобы выбить чужой долг
Коллекторы сломали счетчик пострадавшего и отключили ему свет.
33-летний мужчина устроился в фирму «Домашние деньги» с осени 2015 года. В его обязанности входило ходить по адресам потенциальных клиентов и оценивать их, дабы решить, одобрять микрозаймы или нет.
В ноябре этого же года мужчина одобрил займ таксисту Черепанову в размере 30 тысяч рублей. Но вскоре клиент отказался возвращать долг. В итоге начальница работника потребовала, чтобы мужчина заплатил часть долга вместо клиента. Он так и сделал, но вскоре уволился из фирмы.
Однако в конце января, бывшие коллеги заглянули к нему домой за остальной частью «долга».
Прикинувшись сотрудниками торгового центра и заявляя, что проводится некая акция, коллекторы пытались заставить открыть мужчину дверь. Но тот отказался открывать и сказал бросить все в почтовый ящик. Однако это коллекторов не остановило, и они начали выламывать дверь и угрожать, упоминая имя бывшего коллеги. Примерно через 5 минут в квартире погас свет – коллекторы сломали счетчик.
В это время в квартире бывшего работника находились маленький ребенок и пенсионерка, мать мужчины. Они очень сильно испугались. Мужчина жалуется, что теперь ему страшно за судьбу своих родных.
После случившегося мужчина написал заявление в полицию. По данному делу проводится проверка.
В компании бывшего работодателя мужчины заявили, что все было не так. Их бывший работник сам является мошенником, присвоил себе деньги, после чего уволился из фирмы.
Это еще один вопиющий случай в целой череде коллекторского беспредела. Напомним, в декабре в Нижнем Тагиле коллекторы напали на соседей неплательщицы, а в начале 2016 года на Урале мужчина покончил с собой из-за прессинга коллекторов. Валентина Матвиенко призывает прекратить деятельность коллекторских фирм до появления полноценного закона, регулирующего их деятельность.
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