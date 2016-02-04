На Южном въезде в Нижний Тагил столкнулись два Hyundai Solaris: один из них улетел в кювет (ФОТО)

В 9:05 утра женщина-водитель 1978 года рождения ехала на автомобиле «Hyundai Solaris» темного цвета по направлению к Нижнему Тагилу. На 10 километре она потеряла управление машиной и выехала на встречную полосу.

В это время по встречной полосе ехал точно такой же, но белый, автомобиль, управляемый женщиной 1977 года рождения. Водители не смогли избежать столкновения. От удара одна из машин опрокинулась и слетела в кювет.

Девушка, которая потеряла управление, получила тупую травму живота и была доставлена в Демидовскую больницу. В другом автомобиле беременная девушка получила не сколько травму, сколько испуг рассказал редакции TagilCity.ru начальник отделения ГИБДД Сергей Бернгардт.

2 февраля на улице Садовая автоледи попыталась проскочить рядом с трамваем, но тот зарыл её автомобиль в сугроб.