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На Южном въезде в Нижний Тагил столкнулись два Hyundai Solaris: один из них улетел в кювет (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Южном въезде в Нижний Тагил столкнулись два Hyundai Solaris: один из них улетел в кювет (ФОТО)

4 февраля 2016, 17:00ПроисшествияДенис Таратонов
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