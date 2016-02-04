В Екатеринбурге военный ранил сослуживца ножом: пострадавший в реанимации
4 февраля 2016, 14:50Происшествия
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В Екатеринбурге на территории 28-й мотострелковой бригады 32-ого военного городка солдат – контрактник ранил ножом старшего лейтенанта Алибекова, который на данный момент находится в реанимации.
Сюжеты: Екатеринбург
У него диагностированы раны спины и живота, а также травматический шок. Инцидент произошел в 8 часов утра по местному времени.
Пока официальных комментариев по поводу чрезвычайного происшествия не поступало, но командование воинской части обещало в скором времени их предоставить. Медики также пока ничего не говорят о состоянии здоровья Алибекова – они сейчас усиленно борются за спасение его жизни.
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