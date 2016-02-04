В Екатеринбурге военный ранил сослуживца ножом: пострадавший в реанимации

У него диагностированы раны спины и живота, а также травматический шок. Инцидент произошел в 8 часов утра по местному времени.

Пока официальных комментариев по поводу чрезвычайного происшествия не поступало, но командование воинской части обещало в скором времени их предоставить. Медики также пока ничего не говорят о состоянии здоровья Алибекова – они сейчас усиленно борются за спасение его жизни.