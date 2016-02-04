В Екатеринбурге жестоко избит профессор УрФУ (ФОТО)

Во вторник, 2 февраля, в полицию поступил звонок о том, что некий пожилой человек со следами побоев лежит в подъезде. Мужчиной оказался профессор УрФУ Владимир Костин.

Пострадавший сообщил, что во время его дороги до дома, он почувствовал, что за ним кто-то идет. Когда профессор достиг двери подъезда своего дома, он ощутил удар по голове сзади, после чего упал с крыльца.

После того, как мужчина упал, злоумышленники его ударили еще несколько раз.

Интересным фактом является то, что вещи пострадавшего, среди которых дорогой мобильный телефон и кошелек с деньгами, остались нетронуты.

Сейчас профессор находится в больнице. На данный момент ему уже провели несколько операций и наложили несколько швов.