В Краснотурьинске крыша одного из домов рухнула под натиском мокрого снега

Крыша одного из жилых домов Краснотурьинска не выдержала веса снега. К счастью, пострадавших нет. Но из-за случившегося могут появится последствия – плесень и подтеки на стенах и потолках.

Жители дома часто жаловались на крышу в управляющую компанию. Однако, там им отказывали, ссылаясь на то, что денег на ремонт попросту нет. Жителям было предложено сделать ремонт за свой счет. Для этого каждому владельцу пришлось бы вложиться по 10 тысяч рублей. Но такой вариант никого не устроил.