В Нижнем Тагиле мужчину сбили на пешеходном переходе улицы Выйская: теперь он в больнице (ФОТО)

Упомянутый пешеходный переход находится недалеко от дома №60. Светофора на перекрестке нет. Мужчина 1968 года рождения переходил дорогу поздно вечером, в 20:45. Его не заметил водитель «ВАЗ-21124», мужчина 1986 года рождения. В ДТП пешеход получил травмы, была вызвана скорая помощь и сотрудники ДПС. Машина получила небольшие повреждения.