В Нижнем Тагиле мужчину сбили на пешеходном переходе улицы Выйская: теперь он в больнице (ФОТО)
4 февраля 2016, 13:20ПроисшествияДенис Таратонов
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Во вторник тагильчанин, переходивший пешеходный переход на улице Выйская, был сбит автомобилем. С переломом правого бедра он был доставлен в ЦГБ №3.
Сюжеты: Нижний Тагил
Упомянутый пешеходный переход находится недалеко от дома №60. Светофора на перекрестке нет. Мужчина 1968 года рождения переходил дорогу поздно вечером, в 20:45. Его не заметил водитель «ВАЗ-21124», мужчина 1986 года рождения. В ДТП пешеход получил травмы, была вызвана скорая помощь и сотрудники ДПС. Машина получила небольшие повреждения.
Виной всему может быть слабая освещённость этого пешеходного перехода. На прошлой неделе в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием пешехода на улице Зеленстроевская, пешеходный переход которой тоже не освещён.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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