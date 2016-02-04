Женщина из Нижнего Тагила стала жертвой мошенников в социальных сетях

Пострадавшая заявила, что накануне в популярной социальной сети с аккуанта её дочери ей пришло сообщение, в котором была просьба положить на неизвестный ей счет сумму в размере 3000 рублей. В ходе следствия выяснилось, что девушка дочь пострадавшей на данный момент проживает в Екатеринбурге, поэтому мать сочла должным помочь своей дочери, переведя деньги на указанный злоумышленниками счет. Но через определенное время пришло еще одно сообщение: в нем просили сумму 2000 рублей. Потерпевшую это не смутило, и она снова перевела деньги.

Спустя некоторое время, дочь позвонила матери и сообщила, что ее аккуант был взломан, а все номера в ее телефонной книжке были удалены. После этого женщина поведала дочери о ситуации с деньгами и обратилась в полицию.

По словам исполняющей обязанности начальника отдела дознания полиции №16 капитана Анны Рыбиной, было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ч.1 ст. 159 УК Росссийской Федерации (мошенничество). На данный момент сотрудники полиции пытаются вычислить в какой регион были перечислены деньги, а также установить личности злоумышленников.

В полиции предостерегают посетителей социальных сетей быть чрезвычайно осторожными при общении. Старайтесь не откликаться на подозрительные, на ваш взгляд, сообщения, в том числе даже если они пришли от ваших знакомых, особенно когда содержание сообщения касается денег.

Если сообщение кажется вам подозрительным, для большей уверенности созвонитесь с данным человеком по телефону и пообщайтесь с ним лично.