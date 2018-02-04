4 человека пострадали в тройном ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург (ФОТО)
4 февраля, 15:35Происшествия
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ДТП с участием трёх автомобилей произошло на трассе Пермь-Екатеринбург недалеко от Ревды.
Сюжеты: Екатеринбург
3 февраля на трассе Пермь-Екатеринбург под Ревдой столкнулись три автомобиля – «Toyota RAV-4», «Mitsubishi Pajero» и «Chevrolet Cruze».
Череду столкновений начал внедорожник «Toyota», который пошёл на обгон и врезался в «Mitsubishi Pajero». После столкновения «Toyota» отбросило на «Chevrolet Cruze».
Как сообщает Ura.ru, в аварии пострадали 4 человека. На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку по факту ДТП.
Днём ранее тройное ДТП произошло в Нижнем Тагиле на улице Пархоменко. В результате аварии загорелся один из автомобилей и пострадал 1 человек.
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Фото: Ura.ru
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