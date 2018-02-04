Машина такси насмерть сбила пешехода в Екатеринбурге
4 февраля, 09:50Происшествия
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Прошлой ночью в Екатеринбурге на перекрестке улиц Машинной и Саввы Белых произошло ДТП со смертельным исходом.
Сюжеты: Екатеринбург
Выехавшая из центра к аэропорту машина такси марки Renault Logan около 4.30 утра сбила переходившего дорогу 22-летнего пешехода. Свидетели аварии сообщают, что мужчина переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От полученных в результате аварии травм пешеход скончался на месте. По сообщению ZNAK, водитель Renault Logan имеет 17-летний опыт управления автомобилем.
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