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Машина такси насмерть сбила пешехода в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Машина такси насмерть сбила пешехода в Екатеринбурге

4 февраля, 09:50Происшествия
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