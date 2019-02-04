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18-летняя студентка покончила с собой в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Desperate 2293377 960 720

18-летняя студентка покончила с собой в Екатеринбурге

Сегодня, 20:24ПроисшествияФото: pixabay.com
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