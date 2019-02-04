Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18-летняя студентка покончила с собой в Екатеринбурге, причины поступка девушки неизвестны.
Сюжеты: Екатеринбург
18-летняя студентка педагогического колледжа свела счеты с жизнью без каких-либо оснований. Подруга умершей девушки сообщила, что у студентки не было видимых причин для суицида. По ее словам, девушка была «активисткой, умницей, красавицей». Перед тем, как покончить с собой, студентка запланировала вести группу первокурсников в поход. Отношений у девушки тоже не было, поэтому версия о несчастной любви, по словам подруги, исключается.
СКР Верх-Исетского района проводит проверку по факту самоубийства. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, криминал в происшествии не усматривается, информирует URA.RU.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей