18-летняя студентка покончила с собой в Екатеринбурге

18-летняя студентка педагогического колледжа свела счеты с жизнью без каких-либо оснований. Подруга умершей девушки сообщила, что у студентки не было видимых причин для суицида. По ее словам, девушка была «активисткой, умницей, красавицей». Перед тем, как покончить с собой, студентка запланировала вести группу первокурсников в поход. Отношений у девушки тоже не было, поэтому версия о несчастной любви, по словам подруги, исключается.