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Котельная загорелась на территории мебельной фабрики в Сысерти
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Котельная загорелась на территории мебельной фабрики в Сысерти

Сегодня, 06:30ПроисшествияФото: 66.mchs.gov.ru
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