Котельная загорелась на территории мебельной фабрики в Сысерти
Сегодня, 06:30ПроисшествияФото: 66.mchs.gov.ru
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На территории фабрики по производству мебели в Сысерти произошло возгорание котельной. В течение часа пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
3 февраля в 14:20 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о начавшемся пожаре по улице Быкова. Пламенем была объята кровля котельной, расположенной на территории мебельной фабрики. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, в тушении были задействованы 10 единиц техники и 29 человек личного состава.
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К 15:20 по местному времени огонь был ликвидирован, информация о пострадавших отсутствует. Причины произошедшего предстоит установить специалистам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
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