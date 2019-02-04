Котельная загорелась на территории мебельной фабрики в Сысерти

3 февраля в 14:20 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о начавшемся пожаре по улице Быкова. Пламенем была объята кровля котельной, расположенной на территории мебельной фабрики. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, в тушении были задействованы 10 единиц техники и 29 человек личного состава.